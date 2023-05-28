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ВСУ показали, как уничтожают оккупантов из гранатомета Carl Gustaf

28 мая 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ показали, как уничтожают оккупантов из гранатомета Carl Gustaf
ВСУ сидят на позиции. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские защитники активно используют в боевых действиях шведский противотанковый гранатомет Carl Gustaf, с целью уничтожения противников на территории, оккупированной противником. Украинских воинов, которые, используя Carl Gustaf, производят точные выстрелы, затем проводят перезарядку и продолжают обстрел

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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Использование гранатомета Carl Gustaf

"Группа Курта 28 ОМБр ведет огонь по позициям россиян по шведскому гранатомету "Carl Gustaf", — говорится в подписи под видео.

Эта "труба", как её называют, нацелена на российские бронированные цели.

Carl Gustaf, многоразовый гранатомёт, созданный в Швеции в 1946 году, не стоит считать устаревшим. За прошедшее время он претерпел четыре основных модернизации, а арсенал снарядов для него постоянно обновляется и совершенствуется, что делает его одним из наиболее эффективных противотанковых гранатомётов в мире.

Свидетельством реальных боевых возможностей Carl Gustaf является то, что это фактически бестселлер на рынке вооружения, который используется более чем в 40 странах мира, включая те, которые точно могут позволить себе лучшее вооружение в мире. В частности, это США, Израиль и Япония — страны, которые точно не экономят на своих армиях.

Это подтверждается его популярностью на глобальном рынке вооружений — Carl Gustaf используется в более чем сорока странах, включая такие мощные военные державы, как США, Израиль и Япония, которые безусловно имеют возможность выбирать наиболее современное и эффективное вооружение.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на наши земли. От точной работы украинских штурмовиков, оккупанты убегают спотыкаясь.

Недавно в сети появилось видео, как 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" "охотится" на окупантов. Украинские защитники метко сбросили гранату на место дислокации российских войск.

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