ВСУ показали, как уничтожают оккупантов из гранатомета Carl Gustaf
Украинские защитники активно используют в боевых действиях шведский противотанковый гранатомет Carl Gustaf, с целью уничтожения противников на территории, оккупированной противником. Украинских воинов, которые, используя Carl Gustaf, производят точные выстрелы, затем проводят перезарядку и продолжают обстрел
Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Использование гранатомета Carl Gustaf
"Группа Курта 28 ОМБр ведет огонь по позициям россиян по шведскому гранатомету "Carl Gustaf", — говорится в подписи под видео.
Эта "труба", как её называют, нацелена на российские бронированные цели.
Carl Gustaf, многоразовый гранатомёт, созданный в Швеции в 1946 году, не стоит считать устаревшим. За прошедшее время он претерпел четыре основных модернизации, а арсенал снарядов для него постоянно обновляется и совершенствуется, что делает его одним из наиболее эффективных противотанковых гранатомётов в мире.
Свидетельством реальных боевых возможностей Carl Gustaf является то, что это фактически бестселлер на рынке вооружения, который используется более чем в 40 странах мира, включая те, которые точно могут позволить себе лучшее вооружение в мире. В частности, это США, Израиль и Япония — страны, которые точно не экономят на своих армиях.
Это подтверждается его популярностью на глобальном рынке вооружений — Carl Gustaf используется в более чем сорока странах, включая такие мощные военные державы, как США, Израиль и Япония, которые безусловно имеют возможность выбирать наиболее современное и эффективное вооружение.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на наши земли. От точной работы украинских штурмовиков, оккупанты убегают спотыкаясь.
Недавно в сети появилось видео, как 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" "охотится" на окупантов. Украинские защитники метко сбросили гранату на место дислокации российских войск.