У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по позиціях росіян

ЗСУ стріляють у бік окупантів. Фото: Генштаб

Україна переживає вже 459 день великомасштабної військової агресії Російської Федерації проти нашої країни. Втім, Збройні сили України обороняють країну та завдають ударів по окупантах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ завдають удару по окупантах

У рамках оборонних операцій українські повітряні сили виконали 13 місій зі знищення сил та обладнання противника, а також два спеціалізовані завдання, які мали на меті протиповітряні ракетні комплекси.

З іншого боку, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по трьох ключових районах, де були розташовані військові активи противника, включаючи зенітно-ракетний комплекс С-300.

На додаток до цього, вони успішно вразили три командні пункти та амуніцію супротивника. Це стало значним ударом по стратегічним ресурсам ворога, послабивши його військовий потенціал.

Нагадаємо, що українські захисники активно використовують у бойових діях шведський протитанковий гранатомет Carl Gustaf, щоб знищити противників на території, окупованій противником. Українських воїнів, які, використовуючи Carl Gustaf, роблять точні постріли, потім проводять перезарядку та продовжують обстріл.