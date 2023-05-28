Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по позиціях росіян arrow

У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по позиціях росіян

28 травня 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по позиціях росіян
ЗСУ стріляють у бік окупантів. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна переживає вже 459 день великомасштабної військової агресії Російської Федерації проти нашої країни. Втім, Збройні сили України обороняють країну та завдають ударів по окупантах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ завдають удару по окупантах

У рамках оборонних операцій українські повітряні сили виконали 13 місій зі знищення сил та обладнання противника, а також два спеціалізовані завдання, які мали на меті протиповітряні ракетні комплекси.

З іншого боку, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по трьох ключових районах, де були розташовані військові активи противника, включаючи зенітно-ракетний комплекс С-300.

На додаток до цього, вони успішно вразили три командні пункти та амуніцію супротивника. Це стало значним ударом по стратегічним ресурсам ворога, послабивши його військовий потенціал.

Нагадаємо, що українські захисники активно використовують у бойових діях шведський протитанковий гранатомет Carl Gustaf, щоб знищити противників на території, окупованій противником. Українських воїнів, які, використовуючи Carl Gustaf, роблять точні постріли, потім проводять перезарядку та продовжують обстріл.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB