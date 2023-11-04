В Генштабе отчитались, сколько раз в сутки ВСУ ударили по оккупантам

Украинские воины ведут бой против оккупантов. Фото: Генштаб

Начались 619 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В своей неспособности одолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего погибают мирные люди.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника", — говорится в сообщении.

Украинские воины в бою. Фото: Генштаб

Удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в отчете.

Украинская бронетехника в бою. Фото: Генштаб

Несмотря на вражеские удары, украинские воины крепко держат позиции и не дают российским захватчикам продвигаться вперед.

Скриншот отчета Генштаба

Скриншот отчета Генштаба

Потери России в войне

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 830 окупантов. Кроме того, враги потеряли 11 танков, 38 боевых бронированных машин, 35 артсистем и т.д. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

личного состава - около 304100 (+830) человек;

танков - 5276 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 9939 (+38) ед;

артиллерийских систем - 7363 (+35) ед;

РСЗО - 861 (+7) ед;

средства ПВО - 568 (+2) ед;

самолетов - 322 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+39);

крылатые ракеты - 1551 (+0);

корабли /катера - 20 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед;

специальная техника - 1038 (+4).

Потери РФ на 4 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.