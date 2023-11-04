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В Генштабе отчитались, сколько раз в сутки ВСУ ударили по оккупантам

4 ноября 2023 07:45
обновлено: 07:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Генштабе отчитались, сколько раз в сутки ВСУ ударили по оккупантам
Украинские воины ведут бой против оккупантов. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начались 619 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В своей неспособности одолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего погибают мирные люди.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника", — говорится в сообщении.

Генштаб
Украинские воины в бою. Фото: Генштаб

Удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в отчете.

Генштаб
Украинская бронетехника в бою. Фото: Генштаб

Несмотря на вражеские удары, украинские воины крепко держат позиции и не дают российским захватчикам продвигаться вперед.

Генштаб
Скриншот отчета Генштаба
Генштаб
Скриншот отчета Генштаба

Потери России в войне

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 830 окупантов. Кроме того, враги потеряли 11 танков, 38 боевых бронированных машин, 35 артсистем и т.д. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

  • личного состава - около 304100 (+830) человек;
  • танков - 5276 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 9939 (+38) ед;
  • артиллерийских систем - 7363 (+35) ед;
  • РСЗО - 861 (+7) ед;
  • средства ПВО - 568 (+2) ед;
  • самолетов - 322 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+39);
  • крылатые ракеты - 1551 (+0);
  • корабли /катера - 20 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед;
  • специальная техника - 1038 (+4).
потери
Потери РФ на 4 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.

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