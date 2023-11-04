У Генштабі відзвітували, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

Українські воїни ведуть бій проти окупантів. Фото: Генштаб

Розпочалася 619 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. У своїй неспроможності здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника", — говориться у повідомленні.

Українські воїни в бою. Фото: Генштаб

Удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — говориться у зведенні.

Українська бронетехніка в бою. Фото: Генштаб

Незважаючи на ворожі удари, українські воїни міцно тримають позиції, і не дають російським загарбникам просуватися вперед.

Скриншот зведення Генштабу

Скриншот зведення Генштабу

Втрати Росії у війні

За попередню добу українські військові знищили 830 окупантів. Окрім того, вороги втратили 11 танків, 38 бойові броньовані машини, 35 артсистем тощо. Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько 304100 (+830) осіб;

танків — 5276 (+11) од;

бойових броньованих машин — 9939 (+38) од;

артилерійських систем — 7363 (+35) од;

РСЗВ — 861 (+7) од;

засоби ППО — 568 (+2) од;

літаків — 322 (+0) од;

гелікоптерів — 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5534 (+39);

крилаті ракети — 1551 (+0);

кораблі /катери — 20 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9716 (+25) од;

спеціальна техніка — 1038 (+4).

Втрати РФ на 4 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.