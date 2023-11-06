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В Генштабе отчитались, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери врага

6 ноября 2023 08:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Генштабе отчитались, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери врага
Воины ВСУ во время боя. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начались 621 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Неспособны преодолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные люди.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БпЛА врага.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в строительстве.

Генштаб
Военный ищет мины. Фото: Генштаб

Удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Также, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/13 ", — сообщили в Генштабе.

Генштаб
Военный производит выстрел из РПГ. Фото: Генштаб

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб
Скриншот сводки Генштаба
Генштаб
Скриншот сводки Генштаба

Потери России в войне

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 880 окупантов. Кроме того, враги потеряли 4 танка, 5 боевых бронированных машин, 14 артсистем и т.д. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

  • личного состава — около 304100 (+880) человек;
  • танков — 5276 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 9939 (+5) ед;
  • артиллерийских систем — 7363 (+14) ед;
  • РСЗО — 861 (+0) ед;
  • средства ПВО — 568 (+0) ед;
  • самолетов — 322 (+0) ед;
  • вертолетов — 324 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5534 (+20) ед;
  • крылатые ракеты — 1551 (+2) ед;
  • корабли /катера — 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+14) ед;
  • специальная техника — 1047 (+0).
потери
Утраты РФ на 6 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное - Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.

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