У Генштабі відзвітували, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати ворога
Розпочалася 621 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Неспроможні здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.
Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.
Удари по окупантах
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.
"Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — говориться у зведенні.
Удари по Україні
Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Також російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131", — повідомили у Генштабі.
Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.
Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.
Втрати Росії у війні
За попередню добу українські військові знищили 880 окупантів. Окрім того, вороги втратили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 артсистем тощо. Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:
- особового складу — близько 304100 (+880) осіб;
- танків — 5276 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 9939 (+5) од.;
- артилерійських систем — 7363 (+14) од.;
- РСЗВ — 861 (+0) од.;
- засобів ППО — 568 (+0) од.;
- літаків — 322 (+0) од.;
- гелікоптерів — 324 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5534 (+20) од.;
- крилатих ракет — 1551 (+2) од.;
- кораблів /катерів — 20 (+0) од.;
- підводних човнів — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9716 (+14) од.;
- спеціальної техніки — 1047 (+0).
Нагадаємо, російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.
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