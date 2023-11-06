У Генштабі відзвітували, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати ворога

Воїни ЗСУ під час бою. Фото: Генштаб

Розпочалася 621 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Неспроможні здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — говориться у зведенні.

Військовий шукає міни. Фото: Генштаб

Удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Також російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131", — повідомили у Генштабі.

Військовий здійснює постріл з РПГ. Фото: Генштаб

Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Скриншот зведення Генштабу

Скриншот зведення Генштабу

Втрати Росії у війні

За попередню добу українські військові знищили 880 окупантів. Окрім того, вороги втратили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 артсистем тощо. Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько 304100 (+880) осіб;

танків — 5276 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 9939 (+5) од.;

артилерійських систем — 7363 (+14) од.;

РСЗВ — 861 (+0) од.;

засобів ППО — 568 (+0) од.;

літаків — 322 (+0) од.;

гелікоптерів — 324 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5534 (+20) од.;

крилатих ракет — 1551 (+2) од.;

кораблів /катерів — 20 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9716 (+14) од.;

спеціальної техніки — 1047 (+0).

Втрати РФ на 6 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.