Сирський заявив, що окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат та наразі проводять перегрупування.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Силами шостої загальновійськової та першої танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського", — розповів Сирський.

За його словами, ворог нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.

Сирський наголосив, що Сили оборони професійно виконують задачі. За останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати росіян сягнули в особовому складі 583 осіб, із них:

убитими — 220;

пораненими - 358,

п'ять окупантів захоплено в полон.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, українські військові ліквідували 463 російських окупантів на Таврійському напрямку. До того ж їм вдалося знищити 35 одиниць техніки противника.

Також ми писали, що окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад в Україні. Загалом російська "Медиазона" підтверджує 35 780 ліквідованих росіян, в той час коли, коли у Генштабі ЗСУ ця цифра вже перевалила за 300 тисяч.