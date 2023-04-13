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В Генштабе сделали заявление о российских ракетах Х-50: что угрожает Украине осенью

13 апреля 2023 13:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Генштабе сделали заявление о российских ракетах Х-50: что угрожает Украине осенью
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Фото: Дмитрий Юрченко/"АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Летом 2023 года российский военно-промышленный комплекс предположительно начнет серийное производство крылатых ракет Х-50. Осенью эти ракеты могут улететь на территорию Украины.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил в ходе брифинга.

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Производство ракет

По словам Алексея Громова, украинская разведка получила информацию о том, что Российская Федерация готовится к процессу серийного производства крылатых ракет Х-50.

Этот процесс, вероятно, стартует в июне этого года.

Опасность для Украины

Представитель Главного оперативного управления Генштаба отметил, что это может обернуться очередными сериями ракетных ударов по Украине.

Россия, вероятно, активизируется в этом направлении уже осенью 2023 года.

Напомним, что военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE высказал предположение, что российские кафиры рассматривают акваторию Средиземного моря как очередной возможный плацдарм для осуществления ракетных атак по территории Украины. А ведь в этой точке планеты находится флот Российской Федерации.

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