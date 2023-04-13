У Генштабі зробили заяву про російські ракети Х-50: що загрожує Україні восени

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. Фото: Дмитро Юрченко/"АрміяInform"

Влітку 2023 року російський військово-промисловий комплекс, імовірно, розпочне серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Восени ці ракети можуть полетіти на територію України.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив під час брифінгу.

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Виробництво ракет

За словами Олексія Громова, українська розвідка отримала інформацію про те, що Російська Федерація готується до процесу серійного виробництва крилатих ракет Х-50.

Цей процес, імовірно, стартує у червні поточного року.

Небезпека для України

Представник Головного оперативного управління Генштабу зазначив, що це може обернутися черговими серіями ракетних ударів по Україні.

Росія, імовірно, активізується на цьому напрямку уже восени 2023 року.

Нагадаємо, що військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі Новини.LІVE висловив припущення, що російські окупанти розглядають акваторію Середземного моря як черговий можливий плацдарм для здійснення ракетних атак по території України. Адже в цій точці планети перебуває флот Російської Федерації.