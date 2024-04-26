В правительстве Греции объяснили, почему не могут передать Украине свои ЗРК Patriot

Комплекс ПВО Patriot. Фото иллюстративное: Depositphotos

Греция не может передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы "Петриот". Потому что они нужны для защиты греческого воздушного пространства.

Об этом заявил Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет издание Iefimerida.

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По словам Мицотакиса, Украина просила у Греции системы ПВО "Петриот" и С-300.

"Системы ПВО, о которых вы упомянули, являются критически важными системами для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине", — подчеркнул глава правительства Греции.

Премьер-министр напомнил, что Греция поддерживала Украину разными способами, однако изначально у страны была четкая позиция по вооружению, которое имеет "решающее значение для собственного оборонного потенциала".

"У нас есть излишки оборудования, которыми мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И по мере того, как мы сможем найти такое оборудование, мы будем продолжать это делать", — заверил Кириакос Мицотакис.

Ранее в ОБСЕ сообщили, какое вооружение нужно Украине для защиты населения и победы.

Напомним, министры Европейского Союза заявили, что они срочно рассматривают возможность предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны, но не дают конкретных обещаний относительно систем Patriot, которые нужны больше всего.