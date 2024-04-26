В уряді Греції пояснили, чому не можуть передати Україні свої ЗРК Patriot

Комплекс ППО Patriot. Фото ілюстративне: Depositphotos

Греція не може передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси "Петріот". Тому що вони потрібні захисту грецького повітряного простору.

Про це заявив Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише видання Iefimerida.

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За словами Міцотакіса, Україна просила у Греції системи ППО "Петріот" та С-300.

"Системи ППО, про які ви згадали, є критично важливими системами для захисту повітряного простору Греції і не будуть передані Україні", — підкреслив глава уряду Греції.

Прем'єр-міністр нагадав, що Греція підтримувала Україну різними способами, однак із самого початку у країни була чітка позиція щодо озброєння, яке має "вирішальне значення для власного оборонного потенціалу".

"У нас є надлишки обладнання, якими ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І в міру того, як ми зможемо знайти таке обладнання, ми продовжуватимемо це робити", — запевнив Кіріакос Міцотакіс.

Раніше в ОБСЄ повідомили, яке озброєння потрібно Україні для захисту населення і перемоги.

Нагадаємо, міністри Європейського Союзу заявили, що вони терміново розглядають можливість надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони, але вони не дають конкретних обіцянок щодо систем Patriot, які потрібні найбільше.