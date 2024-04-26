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У Греції зробили заяву щодо ППО для України

26 квітня 2024 05:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В уряді Греції пояснили, чому не можуть передати Україні свої ЗРК Patriot
Комплекс ППО Patriot. Фото ілюстративне: Depositphotos
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Греція не може передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси "Петріот". Тому що вони потрібні захисту грецького повітряного простору. 

Про це заявив Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише видання Iefimerida.

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За словами Міцотакіса, Україна просила у Греції системи ППО "Петріот" та С-300. 

"Системи ППО, про які ви згадали, є критично важливими системами для захисту повітряного простору Греції і не будуть передані Україні", — підкреслив глава уряду Греції. 

Прем'єр-міністр нагадав, що Греція підтримувала Україну різними способами, однак із самого початку у країни була чітка позиція щодо озброєння, яке має "вирішальне значення для власного оборонного потенціалу".

"У нас є надлишки обладнання, якими ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І в міру того, як ми зможемо знайти таке обладнання, ми продовжуватимемо це робити", — запевнив Кіріакос Міцотакіс. 

Раніше в ОБСЄ повідомили, яке озброєння потрібно Україні для захисту населення і перемоги. 

Нагадаємо, міністри Європейського Союзу заявили, що вони терміново розглядають можливість надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони, але вони не дають конкретних обіцянок щодо систем Patriot, які потрібні найбільше. 

війна
Греція
військова допомога
Україна
ППО

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