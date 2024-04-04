В ГУР анонсировали новые атаки по РФ после взрывов в Татарстане

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukriform

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов анонсировал новые атаки по России. Его заявление прозвучало после взрывов в Татарстане во вторник, 2 апреля.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона в четверг, 4 апреля.

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Новые атаки по России

По словам Юсова, радиус будет увеличиваться.

"Это хорошие результаты, и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И их радиус будет увеличиваться", — добавил представитель ГУР МО.

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на предприятии возник сильный пожар. Местные жители утверждают, что видели атаковавшие предприятие беспилотники. Также известно о раненых.

Впоследствии в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России.

Позже в СБУ и ГУР прокомментировали атаку на НПЗ.