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У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані

4 квітня 2024 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukriform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов анонсував нові атаки по Росії. Його заява прозвучала після вибухів у Татарстані у вівторок, 2 квітня.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у четвер, 4 квітня.

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За словами Юсова, радіус буде збільшуватися.

"Це хороші результати, і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І їхній радіус збільшуватиметься", — додав представник ГУР МО.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього на підприємстві виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство. Також відомо про поранених.

Згодом у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії.

Пізніше в СБУ та ГУР прокоментували атаку на НПЗ.

росія
війна
Україна
обстріли
ГУР
Андрій Юсов

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