У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов анонсував нові атаки по Росії. Його заява прозвучала після вибухів у Татарстані у вівторок, 2 квітня.
Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у четвер, 4 квітня.
Нові атаки по Росії
За словами Юсова, радіус буде збільшуватися.
"Це хороші результати, і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І їхній радіус збільшуватиметься", — додав представник ГУР МО.
Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього на підприємстві виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство. Також відомо про поранених.
Згодом у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії.
Пізніше в СБУ та ГУР прокоментували атаку на НПЗ.
Читайте Новини.LIVE!