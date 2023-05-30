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В ГУР прогнозируют снижение атак на Киев

30 мая 2023 22:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГУР прогнозируют снижение атак на Киев
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов акцентировал внимание на смене военной стратегии российских сил в контексте украинского конфликта. Вместо массированных ракетных атак, которые они практиковали ранее, они теперь переключились на умеренные обстрелы ракетами и беспилотниками. 

Об этом сообщил Андрей Юсов.

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По мнению представители ГУР, такой поворот в военной доктрине призван осложнить или вовсе нарушить планы украинских оборонительных сил на продолжение освобождения территорий под оккупацией.

Юсов подчеркнул, что новый подход России к вооруженному конфликту, на его взгляд, в значительной степени связан с неспособностью проводить регулярные и интенсивные ракетные и дрон-обстрелы из-за отсутствия оборонительных ресурсов. Кроме того, он отметил, что украинская система противовоздушной обороны становится все более устойчивой каждый день.

Представитель ГУР также выразил мнение, что многочисленные атаки на украинские города и населенные пункты в основном осуществляются в целях поддержания "демонстративной пропаганды" для внутреннего использования в России. 

Однако, по его мнению, такой подход также обречен на провал, поскольку он основан на искажении и преувеличении реальной эффективности использования боевых беспилотников и ракет против украинских целей.

Напомним, что в ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

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