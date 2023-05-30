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У ГУР прогнозують зниження атак на Київ

30 травня 2023 22:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ГУР прогнозують зниження атак на Київ
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив на факті зміни військової стратегії російських сил у контексті українського конфлікту. Замість масованих ракетних атак, які вони практикували раніше, вони тепер перейшли на помірні обстріли ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив Андрій Юсов.

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На думку представника ГУР, такий поворот у військовій доктрині покликаний ускладнити чи зовсім порушити плани українських оборонних сил на продовження звільнення територій під окупацією.

Юсов підкреслив, що новий підхід Росії до збройного конфлікту, на його думку, значною мірою пов'язаний із нездатністю проводити регулярні та інтенсивні ракетні або дрон-обстріли через відсутність оборонних ресурсів. Крім того, він зазначив, що українська система протиповітряної оборони стає дедалі стійкішою щодня.

Представник ГУР також висловив думку, що численні атаки на українські міста та населені пункти переважно здійснюються з метою підтримки "демонстративної пропаганди" для внутрішнього використання в Росії.

Однак, на його думку, такий підхід також приречений на провал, оскільки він ґрунтується на спотворенні та перебільшенні реальної ефективності використання бойових безпілотників та ракет проти українських цілей.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

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