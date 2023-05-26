Юсов заявил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят сделать имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов для РБК-Украина.

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Удар оккупантов по ЗАЭС

"По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно — имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения", — сказал Андрей Юсов.

Также он добавил, что после этого россияне привлекут так называемых экспертов от "Росатома" для якобы "фиксации" ударов. В то же время будут приглашены международные структуры и организации, в том числе и МАГАТЭ.

"Цель этой провокации — обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян — это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия", — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны.

Кроме этого, он отметил, что такого рода провокации с использованием ядерных материалов и химического оружия оккупанты могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны в ближайшее время.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна работает над демилитаризацией Запорожской АЭС. Также Шмыгаль выразил озабоченность текущим состоянием вокруг станции.

МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности на временно оккупированной Запорожской АЭС в преддверии украинского контрнаступления. Надзорный орган считает, что войска пройдут непосредственно через потенциально опасный объект.

В результате российских обстрелов ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.