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В ГУР рассказали, есть ли угроза нападения "вагнеровцев" из Беларуси

24 июля 2023 16:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Вагнеровцы" в Беларуси: в ГУР рассказали, есть ли угроза нападения
Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военная разведка Украины внимательно следит за деятельностью наемников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Пока прямой угрозы нападения на Украину нет.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью для телеканала "Мы — Украина".

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В случае чего, как утверждает представитель ГУР, ВСУ готовы дать отпор врагу.

"Наша оценка очень проста: на сегодняшний день прямой угрозы нет, но мы готовы: отслеживаем все, что связано с так называемой пвк "вагнер". Это мощный компонент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, он подготовлен", ― заявил Вадим Скибицкий.

Напомним, 23 июля, в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.

Добавим, Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".

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