"Вагнеровцы" в Беларуси: в ГУР рассказали, есть ли угроза нападения

В ГУР рассказали, есть ли угроза нападения "вагнеровцев" из Беларуси
Военная разведка Украины внимательно следит за деятельностью наемников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Пока прямой угрозы нападения на Украину нет.
Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью для телеканала "Мы — Украина".
Угроза нападения "вагнеровцев"
В случае чего, как утверждает представитель ГУР, ВСУ готовы дать отпор врагу.
"Наша оценка очень проста: на сегодняшний день прямой угрозы нет, но мы готовы: отслеживаем все, что связано с так называемой пвк "вагнер". Это мощный компонент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, он подготовлен", ― заявил Вадим Скибицкий.
Напомним, 23 июля, в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.
Добавим, Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".