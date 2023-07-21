Британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Stringer

За декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє британська розвідка.

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Аналітики вважають, що найближчими днями ПВК Євгена Пригожина звільнить останніх засуджених бійців зі служби. Більшість із них можуть укласти контракт.

Кампанія "Вагнера" щодо вербування на війну ув'язнених "Проєкт K" досягла свого піку на початку 2023 року. На службу потрапили щонайменше 40 тисяч людей.

"Значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити працювати з "Вагнером" як професійні найманці. Тим часом Міноборони Росії взяло на себе контроль за тюремним вербуванням "Вагнера", — йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії наголосили, що закінчення цієї схеми означатиме зміну епохи в історії ПВК та війни в Україні. Солдати, які потрапили до "Вагнера" за "Проєктом К", дозволили Росії захопити Бахмут.

За словами аналітиків, проєкт перетворив ПВК в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі Путіна.

"Він також знаменує один із найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: за кілька місяців було вбито до 20 тисяч в'язнів-рекрутів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія продовжує використовувати Білорусь у своїх цілях. Так, ПВК "Вагнер" може відкрити ще одну базу в Білорусі, на кордоні з Україною.

Також ми писали, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, яких привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.