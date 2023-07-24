Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ГУР розповіли, чи є загроза нападу "вагнерівців" з Білорусі arrow

У ГУР розповіли, чи є загроза нападу "вагнерівців" з Білорусі

24 липня 2023 16:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Вагнерівці" в Білорусі: у ГУР розповіли, чи є загроза нападу
Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Воєнна розвідка України уважно стежить за діяльністю найманців російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Наразі, прямої загрози нападу на Україну немає. 

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю для телеканалу "Ми — Україна". 

Читайте також:

Загроза нападу "вагнерівців"

У разі чого, як стверджує представник ГУР, ЗСУ готові дати відсіч ворогу. 

"Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози немає, але ми готові: відслідковуємо все, що пов’язано з так званою пвк "ваґнер". Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений", ―  заявив Вадим Скібіцький. 

Нагадаємо, 23 липня, у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.

Додамо, Британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. Відтак, за декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз