"Вагнерівці" в Білорусі: у ГУР розповіли, чи є загроза нападу

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

Воєнна розвідка України уважно стежить за діяльністю найманців російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Наразі, прямої загрози нападу на Україну немає.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю для телеканалу "Ми — Україна".

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У разі чого, як стверджує представник ГУР, ЗСУ готові дати відсіч ворогу.

"Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози немає, але ми готові: відслідковуємо все, що пов’язано з так званою пвк "ваґнер". Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений", ― заявив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 23 липня, у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.

Додамо, Британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. Відтак, за декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".