В ГУР рассказали, как Буданов воевал в Крыму и был ранен на Донбассе

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов принимал участие в спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году. А на Донбассе получил несколько ранений, один обломок российской мины до сих пор находится в теле руководителя ГУР.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и другие сотрудники ГУР рассказали в интервью, вышедшем в журнале НВ.

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По словам руководителя Главного управления разведки МОУ Валерия Кондратюка, Кирилл Буданов принимал участие в специальной операции на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

Тогда украинские военные зашли в Крым для того, чтобы уничтожить переброшенные туда вертолеты.

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, работающих на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала. Россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать", — отметил Кондратюк.

Группа, которой руководил Буданов, в этой операции победила в быстротекущем бою элитное спецподразделение ФСБ "Вымпел" и без потерь вернулась в Херсонскую область.

Ранения на Донбассе

Сам Буданов рассказал, как был ранен во время боевых действий на Донбассе.

По его словам, ранений было три, а самым тяжелым оказалось то, что нанесли обломки противопехотной мины. Один из обломков попал под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, на днях руководитель ГУР в интервью сообщил, что у Украины есть необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения окупантов из украинских территорий необходимо больше оружия.