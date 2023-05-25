Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР рассказали, как Буданов воевал в Крыму и был ранен на Донбассе arrow

В ГУР рассказали, как Буданов воевал в Крыму и был ранен на Донбассе

25 мая 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГУР рассказали, как Буданов воевал в Крыму и был ранен на Донбассе
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов принимал участие в спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году. А на Донбассе получил несколько ранений, один обломок российской мины до сих пор находится в теле руководителя ГУР.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и другие сотрудники ГУР рассказали в интервью, вышедшем в журнале НВ.

Читайте также:

Спецоперация в Крыму

По словам руководителя Главного управления разведки МОУ Валерия Кондратюка, Кирилл Буданов принимал участие в специальной операции на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

Тогда украинские военные зашли в Крым для того, чтобы уничтожить переброшенные туда вертолеты.

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, работающих на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала. Россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать", — отметил Кондратюк.

Группа, которой руководил Буданов, в этой операции победила в быстротекущем бою элитное спецподразделение ФСБ "Вымпел" и без потерь вернулась в Херсонскую область.

Ранения на Донбассе

Сам Буданов рассказал, как был ранен во время боевых действий на Донбассе.

По его словам, ранений было три, а самым тяжелым оказалось то, что нанесли обломки противопехотной мины. Один из обломков попал под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, на днях руководитель ГУР в интервью сообщил, что у Украины есть необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения окупантов из украинских территорий необходимо больше оружия.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас