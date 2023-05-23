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Буданов розповів, коли буде контрнаступ ЗСУ

23 травня 2023 22:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Буданов розповів, коли буде контрнаступ ЗСУ
Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Керівник ГУР в інтерв'ю повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.

Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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Буданов про контрнаступ 

"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться контрнаступ", — сказав Кирило Буданов.

Також він зазначив, що для того, щоб остаточно звільнити нашу територію від російських окупаційних військ необхідно більше зброї. За словами керівника ГУР це стосується і західних винищувачів.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження дій", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців. Він наголосив, що вони можуть закінчити війну вже зараз.

Кирило Буданов заявив, що після поразки Росія видозміниться і на її території з’являться нові держави та утворення. Адже в такому вигляді, в якому РФ є зараз, вона світу непотрібна.

Буданов заявив, що кожен окупант, який здійснив воєнні злочини проти людяності в Україні буде знайдений та знищений. Те, в якій частині світу він перебуває, не має значення. 

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