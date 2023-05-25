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У ГУР розповіли, як Буданов воював у Криму і був поранений на Донбасі

25 травня 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ГУР розповіли, як Буданов воював у Криму і був поранений на Донбасі
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головний український розвідник Кирило Буданов брав участь у спецоперації в окупованому Криму 2016 року. А на Донбасі отримав кілька поранень, один уламок російської міни досі перебуває в тілі керівника ГУР.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та інші співробітники ГУР розповіли у інтерв’ю, яке вийшло в журналі НВ.

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Спецоперація в Криму

За словами тодішнього керівника Головного управління розвідки МОУ Валерія Кондратюка, Кирило Буданов брав участь у спеціальній операції на території окупованого Криму в 2016 році.

Тоді українські військові зайшли до Криму для того, аби знищити перекинуті туди гелікоптери.

"Ми розуміли: за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу. Росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити",  — зазначив Кондратюк.

Група, якою керував Буданов, у тій операції перемогла у швидкоплинному бою елітний спецпідрозділ ФСБ "Вимпел" і без втрат повернулася на Херсонщину.

Поранення на Донбасі

Сам Буданов розповів, як був поранений під час бойових дій на Донбасі.

За його словами, поранень було три, а найважчим виявилося те, що завдали уламки протипіхотної міни. Один із уламків влучив під серце.

"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна", — наголосив керівник ГУР.

Нагадаємо, днями керівник ГУР в інтерв'ю повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.

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