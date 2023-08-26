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В ГУР рассказали, когда последний раз "оригинальный" Путин появлялся на публике

26 августа 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, когда последний раз "оригинальный" Путин появлялся на публике
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о двойнике российского диктатора Владимире Путине. По его словам, "оригинальный" президент РФ появлялся на публике в 2022 году.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "Крым. Реалии".

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Двойник Путина

Журналистка спросила Кирилла Буданова о видео, на котором российский диктатор Владимир Путин смотрел на несуществующие часы на руке. Она спросила, был ли это настоящий президент РФ.

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Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот с видео

"Давайте оставим это для каждого, чтобы все жили в своем полете фантазий", — ответил Буданов.

Однако он считает, что это был двойник российского диктатора.

Начальник ГУР МО не ответил на вопрос, жив ли сейчас настоящий Путин. По его словам, "оригинального" диктатора РФ видели на публике примерно 26 июня 2022 года.

Журналистка сказала, что Путин либо не жив, либо имеет плохое здоровье.

"Или не хочет появляться. Много может быть разных причин", — добавил начальник ГУР МО.

Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента.

Также мы писали, что 22 августа, в Йоханнесбурге, ЮАР, состоялся Деловой форум участников БРИКС. Выступавший онлайн российский диктатор Владимир Путин не смог не опозориться и здесь.

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