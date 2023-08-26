У ГУР розповіли, коли востаннє "оригінальний" Путін з'являвся на публіці

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "РБК-Україна"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про двійника російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, "оригінальний" президент РФ з'являвся на публіці в 2022 році.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії".

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Двійник Путіна

Журналістка запитала в Кирила Буданова про відео, на якому російський диктатор Володимир Путін дивився на неіснуючий годинник на руці. Вона запитала, чи це був справжній президент РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скриншот з відео

"Давайте залишимо це для кожного, щоб всі жили в своєму польоті фантазій", — відповів Буданов.

Однак він вважає, що це був двійник російського диктатора.

Начальник ГУР МО не відповів на запитання, чи живий зараз справжній Путін. За його словами, "оригінального" диктатора РФ бачили на публіці приблизно 26 червня 2022 року.

Журналістка сказала, що Путін або не живий, або має погане здоров'я.

"Або не хоче з'являтися. Багато може бути різних причин", — додав начальник ГУР МО.

Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента.

Також ми писали, що 22 серпня, в Йоганнесбурзі, ПАР, відбувся Діловий форум учасників БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін, який виступав онлайн, не зміг не осоромитися й тут.