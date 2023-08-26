"Крим стає менш захищеним": Буданов розповів, що відбувається на півострові

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про захист росіянами тимчасово окупованого Криму. За його словами, півострів стає менш захищеним. Це дозволить Україні повернути Крим.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії".

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Удари по Криму

Буданов розповів, що удари України по Криму не надто змінюють логістику російської армії, однак вони значно ускладнюють діяльність всього угруповування та систему захисту півострова.

Він наголосив, що Крим стає менш захищеним через українські удари.

"Вони Москву не можуть захистити, адже постягували все на фронт. Тут потрібно додатково комплекси ППО звідкись знімати. Це помилкове судження, що в Росії там склади просто забиті. Це не так", — наголосив Буданов.

Він розповів, що у ГУР є власний супутник, який допомагає дізнаватися, що відбувається в Криму. Буданов наголосив, що проблем з космічною розвідкою немає.

Паніка на півострові

Начальник ГУР МО зазначив, що не може сказати, що в Криму є паніка.

Він розповів про населення півострова. За його словами, українці чекають на деокупацію. У Криму також є зрадники, які зробили все для захоплення та переселені люди за російськими програмами.

"У кожних з цих категорій своя позиція", — зазначив Буданов.

За його словами, люди в Криму відчули, що до них прийшла війна, однак вони не покидають півострів.

Вихід бізнесу

Буданов вважає, що незабаром буде черговий сплеск виходу бізнесу з Криму.

За його словами, здебільшого виводять бізнес зрадники з України, адже вони розуміють, якщо зміниться ситуація, то в них заберуть все. Вони переводять компанії в Росію.

Звернення Буданова до кримчан

Начальник ГУР МО сказав людям на півострові, що їм не потрібно боятися робити все, щоб якнайшвидше допомогти Україні повернути півострів.

"Всі ці байки, казки, які РФ дев'ять років промивала мізки, вони не мають нічого спільного з реальністю. Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати, а тим, хто чекає, потрібно готуватися", — наголосив він.

Буданов розповів, що через чат-бот люди з Криму їм дуже допомагають.

Нагадаємо, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

Також ми писали, що начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму.