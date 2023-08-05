В ГУР рассказали, на что нацелена пропаганда Кремля против Украины

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пропаганда Кремля направлена на подрыв доверия между Украиной и ее партнерами, чтобы остановить военную помощь. К тому же оккупанты стремятся разрушить внутреннее единство украинского общества.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий для Civilmedia.

Читайте также:

Пропаганда Кремля

Скибицкий сообщил, что внутри России усилия пропаганды Кремля направлены на то, чтобы подпитывать миф, будто нынешняя РФ сохраняет способность к развитию. По его словам, после начала полномасштабного вторжения Украина применяет подход более активного противодействия вражеской пропаганде.

"Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений", — подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что такой подход доказывает свою эффективность. По его словам, Россия проигрывает в информационной войне.

Напомним, государство-террорист всеми силами пытается дезинформировать не только россиян, но и весь мир. Так, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что "ВСУ обустраивают детские пыточные".

Также мы писали, что информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды относительно Украины. В украинских СМИ ожидаются материалы на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет — выборов не будет", "Так военное или мирное время?" тому подобное.