В ГУР рассказали, на что нацелена пропаганда Кремля против Украины
Пропаганда Кремля направлена на подрыв доверия между Украиной и ее партнерами, чтобы остановить военную помощь. К тому же оккупанты стремятся разрушить внутреннее единство украинского общества.
Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий для Civilmedia.
Пропаганда Кремля
Скибицкий сообщил, что внутри России усилия пропаганды Кремля направлены на то, чтобы подпитывать миф, будто нынешняя РФ сохраняет способность к развитию. По его словам, после начала полномасштабного вторжения Украина применяет подход более активного противодействия вражеской пропаганде.
"Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений", — подчеркнул Скибицкий.
Он отметил, что такой подход доказывает свою эффективность. По его словам, Россия проигрывает в информационной войне.
Напомним, государство-террорист всеми силами пытается дезинформировать не только россиян, но и весь мир. Так, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что "ВСУ обустраивают детские пыточные".
Также мы писали, что информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды относительно Украины. В украинских СМИ ожидаются материалы на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет — выборов не будет", "Так военное или мирное время?" тому подобное.