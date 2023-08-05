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У ГУР розповіли, на що націлена пропаганда Кремля проти України

5 серпня 2023 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли, на що націлена пропаганда Кремля проти України
Представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пропаганда Кремля націлена на підрив довіри між Україною та її партнерами, щоб зупинити військову допомогу. До того ж окупанти прагнуть зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький для Civilmedia.

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Скібіцький повідомив, що всередині Росії зусилля пропаганди Кремля спрямовані на те, щоб підживлювати міф, ніби нинішня РФ зберігає здатність до розвитку. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Україна застосовує підхід більш активної протидії ворожій пропаганді.

"Головна наша зброя в цьому процесі ― правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів", ― наголосив Скібіцький.

Він зазначив, що такий підхід доводить свою ефективність. За його словами, Росія програє в інформаційній війні.

Нагадаємо, держава-терорист всіма силами намагається дезінформувати не лише росіян, а й увесь світ. Так, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що "ЗСУ облаштовують дитячі катівні". 

Також ми писали, що інформаційні агенції РФ планують новий етап пропаганди щодо України. В українських ЗМІ очікуються матеріали на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло — виборів не буде", "Так воєнний чи мирний час?" тощо.

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