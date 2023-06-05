В ГУР рассказали об успехах тайного проекта Black Box

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Проект Главного управления разведки и фонда "Повернись живим" Black Box за последний месяц нанес россиянам ущерб в 700 млн долларов. Речь идет об объектах как на оккупированной территории Украины, так и в Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По информации украинской разведки, совместный тайный проект Главного управления разведки МО, Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" и блогера Игоря Лаченкова, известный под названием Black Box, уже нанес российским войскам серьезный ущерб.

Только за последний месяц эти убытки российских оккупантов составляют около 700 млн долларов США.

"Результаты работы Black Box можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории", — отметили в ГУР.

Комментарий Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что обнародованная информация является лишь частью проекта, которую можно обнародовать.

"Более 700 миллионов долларов — наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", — заверил Буданов.

Напомним, на этот проект было собрано более 230 млн грн.