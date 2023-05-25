У ГУР розповіли, чи причетні українські військові до подій під Бєлгородом

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Юсов розповів, що російські добровольці діють самостійно, а Україна лише спостерігає.

"РДК і легіон "Свобода Росії" вже робили відповідні заяви. Це громадяни РФ, і на території своєї батьківщини, яка називається наразі Російська Федерація, вони діють самостійно, згідно з власними цілями, політичними планами та маніфестами. Україна, звичайно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території Росії діють самостійно", — наголосив Юсов.

Він також зазначив, що події під Бєлгородом показали всім, наскільки ненадійною є конструкція режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Їхні дії набирають обертів. Це вже не перші події, не перші внутрішні конфлікти, і вони стають усе масштабнішими. Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати на продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про буферну зону всередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України", — додав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Також ми писали, що у Бєлгородській області "Російський добровольчий корпус" "затрофеїв" БТР російської ФСБ. Окрім того, бійці взяли в полон одного російського військового.

Додамо, в Офісі Президента прокоментували події в Бєлгородській області. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна немає "безпосереднього стосунку" до подій в Бєлгородській області Росії, а лише спостерігає за ними та вивчає ситуацію.