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У ГУР розповіли про успіхи таємного проєкту Black Box

5 червня 2023 12:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ГУР розповіли про успіхи таємного проєкту Black Box
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Проєкт Головного управління розвідки та фонду "Повернись живим" Black Box за останній місяць завдав росіянам збитків на 700 млн доларів. Йдеться про об’єкти як на окупованій території України,  так і у власне Російській Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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Багатомільйонні збитки окупантів

За інформацією української розвідки, спільний таємний проєкт Головного управління розвідки МО, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова, відомий під назвою Black Box, уже завдав російським військам серйозних збитків.

Лише за останній місяць ці збитки російських окупантів становлять близько 700 млн доларів США.

"Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території", — наголосили у ГУР.

Коментар Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що оприлюднена інформація є лише тією частиною проєкту, яку можна оприлюднювати.

"Понад 700 мільйонів доларів — наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", — запевнив Буданов.

Нагадаємо, на цей проєкт було зібрано понад 230 млн грн.

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