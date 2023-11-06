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В ГУР рассказали, сколько ракет произвели оккупанты за октябрь

6 ноября 2023 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, сколько ракет произвели оккупанты за октябрь
Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают производить ракеты. В октябре они использовали для обстрелов Украины около 115 единиц с дальностью более 350 километров.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий для "РБК-Украина".

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По словам Скибицкого, из 115 ракет "Калибров" — 20 единиц, Х-101 — около 40.

К тому же противник ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".

Представитель ГУР говорит, что в России продолжается модернизация Х-22. Оккупанты переделывают их на Х-32. Речь идет о небольших показателях — примерно девять единиц в месяц.

По данным украинской разведки, в октябре враг произвел четыре ракеты типа "Кинжал".

Скибицкий добавил, что враг начал совершенствовать ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам.

Напомним, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

Также мы писали, что сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.

Добавим, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас у России уже нет такого запаса ракет и не может его так активно пополнять. Однако риски все же существуют, потому что РФ все еще производит определенное количество таких снарядов.

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