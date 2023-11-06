У ГУР розповіли, скільки ракет виготовили окупанти за жовтень

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: АрміяInform

Російські окупанти продовжують виготовляти ракети. У жовтні вони використали для обстрілів України близько 115 одиниць з дальністю у понад 350 кілометрів.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький для "РБК-Україна".

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За словами Скібіцького, зі 115 ракет "Калібрів" — 20 одиниць, Х-101 — близько 40.

До того ж противник щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К".

Представник ГУР каже, що у Росії триває також модернізація Х-22. Окупанти переробляють їх на Х-32. Йдеться про невеликі показники — близько дев'ять одиниць на місяць.

За даними української розвідки, у жовтні ворог виробив чотири ракети типу "Кинджал".

Скібіцький додав, що ворог почав вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.

Нагадаємо, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

Також ми писали, що зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Вони можуть вражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі Росія вже не має такого запасу ракет і не може його так активно поповнювати. Проте ризики все ж існують, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів.