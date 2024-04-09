В ГУР спрогнозировали ситуацию на фронте на ближайшие месяцы
Украинские военные ведут активные бои с русскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил во время телемарафона "Єдині новини".
Ситуация на фронте
Юсов подчеркнул, что по всей линии фронта происходят активные военные действия, но особенно напряженная ситуация сложилась на украинском востоке — в Донецкой и Луганской областях. Он отметил, что российские войска пытаются провести активные наступательные операции в этих районах.
"Так, ближайшие месяцы будут непростыми. Мы наблюдаем наглядно, как наши защитники сдерживают очередные атаки, в том числе к востоку от российских оккупантов. Ситуация в районе Часового Яра и других украинских позиций остается напряженной", — заявил Юсов.
Напомним, что недавно Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.
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