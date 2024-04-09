Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР спрогнозировали ситуацию на фронте на ближайшие месяцы arrow

В ГУР спрогнозировали ситуацию на фронте на ближайшие месяцы

9 апреля 2024 21:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ГУР спрогнозировали ситуацию на фронте на ближайшие месяцы
Украинские военные. Иллюстративное фото: Силы обороны юга Украины / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские военные ведут активные бои с русскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил во время телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Ситуация на фронте

Юсов подчеркнул, что по всей линии фронта происходят активные военные действия, но особенно напряженная ситуация сложилась на украинском востоке — в Донецкой и Луганской областях. Он отметил, что российские войска пытаются провести активные наступательные операции в этих районах.

"Так, ближайшие месяцы будут непростыми. Мы наблюдаем наглядно, как наши защитники сдерживают очередные атаки, в том числе к востоку от российских оккупантов. Ситуация в районе Часового Яра и других украинских позиций остается напряженной", — заявил Юсов.

Напомним, что недавно Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.

Также мы писали, что в Чехии настаивают, чтобы НАТО и ЕС обсудили стратегию окончания войны в Украине и имели четкий план действий.

российские войска
военные
война в Украине
ГУР
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы