В ГУР спрогнозировали ситуацию на фронте на ближайшие месяцы

Украинские военные. Иллюстративное фото: Силы обороны юга Украины / Telegram

Украинские военные ведут активные бои с русскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил во время телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Ситуация на фронте

Юсов подчеркнул, что по всей линии фронта происходят активные военные действия, но особенно напряженная ситуация сложилась на украинском востоке — в Донецкой и Луганской областях. Он отметил, что российские войска пытаются провести активные наступательные операции в этих районах.

"Так, ближайшие месяцы будут непростыми. Мы наблюдаем наглядно, как наши защитники сдерживают очередные атаки, в том числе к востоку от российских оккупантов. Ситуация в районе Часового Яра и других украинских позиций остается напряженной", — заявил Юсов.

Напомним, что недавно Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.

Также мы писали, что в Чехии настаивают, чтобы НАТО и ЕС обсудили стратегию окончания войны в Украине и имели четкий план действий.