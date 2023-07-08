В ГУР ответили на обвинения Москвы относительно возвращения "азовцев" в Украину
В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на обвинения Кремля относительно возвращения командиров полка "Азов" в Украину. Там отметили, что это произошло с соблюдением норм международного права.
Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".
Возвращение "азовцев" в Украину
"Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена и конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", — подчеркнул Юсов.
По словам представителя ГУР МО, Украина продолжит возвращать своих пленных домой. Он добавил, что работа продолжается.
Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.