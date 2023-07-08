В ГУР ответили на обвинения Москвы относительно возвращения "азовцев" в Украину

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukriform

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на обвинения Кремля относительно возвращения командиров полка "Азов" в Украину. Там отметили, что это произошло с соблюдением норм международного права.

Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Возвращение "азовцев" в Украину

"Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена и конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", — подчеркнул Юсов.

По словам представителя ГУР МО, Украина продолжит возвращать своих пленных домой. Он добавил, что работа продолжается.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.