Командири "Азова" повертаються з Туреччини в Україну

Зустріч влади та командирів "Азову". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У суботу, 8 липня, українські командири "Азова", які були в російському полоні, повертаються в Україну з Туреччини. Воїни повертаються додому разом з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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Повернення командирів "Азова"

"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Хто повернувся додому

Серед тих, хто повертається з Туреччини до України:

Денис Прокопенко "Редіс" — командир "Азову";

Святослав Паламар "Калина" — заступник командира "Азову";

Сергій Волинський "Волина" — в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег Хоменко — майор Національної гвардії України;

Денис Шлега — полковник Національної гвардії України.

Захисники, які повернулись з Туреччини, та керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Історія "Азовсталі"

Після 24 лютого 2022 року було ухвалене рішення відкрити прохідні комбінату, щоб забезпечити вільний доступ цивільних людей до бомбосховищ.

Під час боїв за Маріуполь 19 квітня 2022 року російські війська почали штурмували підприємство. Українські війська зайняли кругову оборону комбінату. Металургійний комбінат було практично повністю зруйновано російськими авіанальотами під час боїв.

4 травня російські війська прорвалися на територію комбінату. З 1 по 7 травня Україна та Росія за підтримки ООН домовилися про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах "Азовсталі". На процедуру екстракції військових-захисників "Азовсталі" окупанти не погодилися.

Гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на "Євробаченні-2022", після виступу звернувся зі сцени із закликом врятувати захисників Маріуполя із "Азовсталі". Це посприяло різкому підвищенню інтересу до "Азовсталі" по всьому світу і, можливо, відіграло значну роль.

Уночі з 16 на 17 травня частину захисників "Азовсталі" було евакуйовано на окуповані РФ території гуманітарним коридором для подальшої доставки на підконтрольну українській владі територію.

Командування полку "Азов" залишилося на території комбінату. 20 травня 2022 року командування захисників "Азовсталі" покинуло комбінат, тривали час Росія утримувала їх у своєму полоні. Проте 108 оборонців з "Азовсталі" Україна повернула з російського полону 21 вересня 2022 року в обмін на Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову". Згідно з домовленостями, п’ятеро українських командирів перебували в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки.

Також ми писали, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно.

А зовсім нещодавно, 2 липня, в сім'ї заступника командира "Азову" Святослава Паламара з позивним "Калина" народилась донька. Дівчинку назвали Квітослава.