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В ГУР уверены, что войну нужно перенести на территорию РФ

1 сентября 2023 11:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГУР уверены, что войну нужно перенести на территорию РФ
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: VOA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный руководитель службы разведки у Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил свое мнение относительно идеи переноса военных действий на территорию России. По мнению Буданова, такой подход будет интересным

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

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"Великолепная идея, по-моему. Мы не работаем такими методами, какими работает РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно", — сказал он.

Буданов акцентировал внимание на том, что Украина не использует тактики, применяемые РФ. Он утверждает, что столкновения должны разворачиваться в регионах, где присутствует влияние России.

"Войну следует перенести на другую территорию, включая территории Российской Федерации и зоны под их контролем, чтобы ослабить их, заняв их ресурсы и внимание", — добавил он.

Напомним, что начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.

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