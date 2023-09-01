У ГУР впевнені, що війну слід перенести на територію РФ

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: VOA

Головний керівник служби розвідки у Міноборони України Кирило Буданов висловив свою думку щодо ідеї перенесення воєнних дій на територію Росії. На думку Буданова, такий підхід буде цікавим

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"Чудова ідея, на мою думку. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно", — сказав він.

Буданов акцентував на тому, що Україна не використовує тактики, які застосовують РФ. Він стверджує, що зіткнення мають розгортатися в регіонах, де є вплив Росії.

"Війну слід перенести на іншу територію, включаючи території Російської Федерації та зони під їх контролем, щоб послабити їх, зайнявши їхні ресурси та увагу", — додав він.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.