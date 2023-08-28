В ГУР объяснили, как будут освобождать Крым от оккупантов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Главное управление разведки МО Украины/Telegram

Начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Крым.Реалии".

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Буданов обратил внимание на те времена, когда утверждали о возможности вернуть Крым только мирными средствами, и задал вопрос о местоположении таких сторонников сейчас.

"Крым можно возвращать, Украина будет возвращать только дипломатическим путем, других нет. Где все эти сейчас люди? Почему же они сейчас молчат об этом? Это их стратегический проигрыш", — говорит он

Что касается способа возвращения Крыма, то глава ГУР подчеркнул, что это будет комплексный подход, детали которого пока не раскрываются. Также он выразил свое стремление действовать стратегически, избегая преждевременного раскрытия планов.

"Комбинированным путем мы все вернем. Что это такое — давать сейчас разъяснения я не буду. Потому что я все же хочу его вернуть, а не, как говорится, наломать операцию здесь и сейчас", — добавил он.

Напомним, что стало известно, что украинская разведка может следить за российскими оккупантами в Крыму. Однако информация поступает с задержкой.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что через политическое давление на Россию можно стимулировать ее к выводу войск из Крыма. Он считает, что первоочередной шаг для Киева — взятие под свой контроля границы с полуостровом.