В ГУР заявили, что в Мелитополе уничтожена группа оккупантов и их техника

Пожар в Мелитополе. Фото: ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе в пятницу, 22 марта, раздавались мощные взрывы. В результате этого уничтожена группа захватчиков и их техника.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 23 марта.

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Взрывы в Мелитополе

В ГУР отметили, что вчера на территории временно оккупированного Мелитополя произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в эпицентре взрывов было около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ Patriot.

В настоящее время точные потери противника уточняются.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" продолжают сдерживать вражеское наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.

Также воины Национальной гвардии Украины в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Украинские военные поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.