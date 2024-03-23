У ГУР заявили, що в Мелітополі знищено групу окупантів та їхню техніку

Пожежа у Мелітополі. Фото: ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі у п'ятницю, 22 березня, лунали потужні вибухи. Внаслідок них знищено групу загарбників та їхню техніку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 23 березня.

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Вибухи в Мелітополі

У ГУР зазначили, що вчора на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в епіцентрі вибухів було близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ Patriot.

Наразі точні втрати противника уточнюються.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовослужбовці бригади Національної гвардії "Буревій" продовжують стримувати ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників.

Також воїни Національної гвардії України вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Українські військові уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.