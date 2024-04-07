В ГУР заявили, что Украина не имеет отношения к взрыву БпЛА на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: mev.gov.ua

В воскресенье, 7 апреля, эксперты МАГАТЭ заявили, что на территории ЗАЭС сдетонировал дрон. В ГУР прокомментировали инцидент и заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по ЗАЭС — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Об этом в комментарии "Украинской правде" в воскресенье, 7 апреля, заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

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Андрей Юсов отметил, что Украина не имеет отношения ни к каким-либо вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС. Он подчеркнул, что государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы.

"Удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС, давно уже являются известной и постоянной преступной практикой оккупантов" , — сказал представитель ГУР МО Украины.

По мнению Юсова, только вывод российских войск из всех объектов ЗАЭС позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль за важным объектом атомной энергетики.

Напомним, несколько дней назад ЗАЭС оказалась на грани блекаута: после обстрелов отключилась внешняя воздушная линия, через которую АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

А в марте в сети появилось видео, на котором видно, что на территории ЗАЭС есть российская военная техника.