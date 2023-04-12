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В Гвардии наступления появится еще одна бригада: каковы ее функции

12 апреля 2023 16:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Гвардии наступления появится еще одна бригада: каковы ее функции
Тренировка бойцов "Гвардии наступления". Фото с Telegram "Гвардия наступления"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В составе "Гвардии наступления" формируется еще одна бригада. Она будет называться "Хартия".

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает "Урядовий портал".

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Какая новая бригада появится в "Гвардии наступления"

По ее словам, ведомство уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, готовых присоединиться к "Гвардии наступления". Именно поэтому было решено продлить набор и создать новую бригаду в составе Национальной гвардии Украины.

"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию", заявку также можно подать или через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет проходить. Кроме этого, можно ознакомиться с адресами тех ЦНАПов, которые работают, где также можно подать свои документы оффлайн", — рассказывает заместитель Министра внутренних дел Украины.

Как будут отбирать кандидатов

Екатерина Павличенко отмечает, что уровень отбора кандидатов в "Гвардию наступления" достаточно высок, ведь в ряды бойцов должны быть набраны лучшие и наиболее мотивированные.

"Действительно, мы должны отобрать и набрать в ряды лучших, наиболее мотивированных и подготовить их должным образом, основываясь на том опыте, который уже сегодня имеет Украина, и на том опыте, который могут предоставить наши иностранные партнеры. Тем не менее мы понимаем, что действительно на том или ином этапе мы имеем определенные отсевы, будь то на стадии военно-врачебной комиссии, когда кандидаты не проходят по состоянию здоровья, или недостаточный уровень физической подготовленности", — добавила Павличенко.

Однако по ее словам, кандидаты, все-таки желающие вступить в то или иное подразделение "Гвардии наступления", могут улучшить свою физическую подготовку путем тренировок и присоединиться к рядам штурмовых бригад.

"Каждая бригада — это такой большой механизм, который охватывает очень много разных специальностей. И приходящие люди добровольцы имеют возможность учиться исходя из своих умений, навыков, знаний и пожеланий работать по тому или иному направлению. Это и оператором БпЛА, разведчиком, артиллеристом, пехотинцем, гранатометчиком", — подчеркнула она.

Как идет подготовка

Заместитель Министра внутренних дел рассказала, что подготовка бойцов длится несколько месяцев. Сначала она проходит в индивидуальном режиме, ведь большое количество добровольцев раньше не служили в армии. Следующий этап учений уже в составе подразделения, в котором бойцы будут нести службу.

Напомним, недавно в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов бригады НГУ "Буревой".

Также мы писали, в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что такое Гвардия наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.

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