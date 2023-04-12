У Гвардії наступу з’явиться ще одна бригада: які її функції

Тренування бійців "Гвардії наступу". Фото з Telegram "Гвардія наступу"

У складі "Гвардії наступу" формується ще одна бригада. Вона називатиметься "Хартія".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає "Урядовий портал".

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За її словами, відомство вже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до "Гвардії наступу". Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України.

"Ця бригада буде дев’ятою у складі "Гвардії наступу" та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до "Хартії", заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися. Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн", — розповідає заступник Міністра внутрішніх справ України.

Як будуть відбирати кандидатів

Катерина Павліченко зазначає, що рівень відбору кандидатів до "Гвардії наступу" достатньо високий, адже в ряди бійців мають бути набрані найкращі та найбільш вмотивовані.

"Дійсно, ми маємо відібрати і набрати в ряди кращих, найбільш вмотивованих та підготувати їх належним чином, базуючись на тому досвіді, який вже сьогодні має Україна, і на тому досвіді, який можуть надати наші іноземні партнери. Попри те ми розуміємо, що дійсно на тому чи іншому етапі ми маємо певні відсіви, чи то на стадії військово-лікарської комісії, коли кандидати не проходять за станом здоров'я, чи недостатній рівень фізичної підготовленості", — додала Павліченко.

Однак, за її словами, кандидати, які все-таки мають велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу "Гвардії наступу", можуть покращити свою фізичну підготовку шляхом тренувань та долучитися до рядів штурмових бригад.

"Кожна бригада — це такий великий механізм, який охоплює дуже багато різних спеціальностей. І люди, які приходять, добровольці, вони мають можливість навчатися виходячи зі своїх вмінь, навичок, знань та побажань працювати по тому чи іншому напрямку. Це і оператором БпЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником", — наголосила вона.

Як триває підготовка

Заступник Міністра внутрішніх справ України розповіла, що підготовка бійців триває кілька місяців. Спочатку вона відбувається в індивідуальному режимі, адже велика кількість добровольців раніше не служили в армії. Наступний етап навчань вже у складі підрозділу, в якому бійці нестимуть службу.

Нагадаємо, нещодавно у Гвардії наступу показали, як тренують своїх бійців бригади НГУ "Буревій".

Також ми писали, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.