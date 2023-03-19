В Европе растет дефицит взрывчатых веществ, которые нужны для изготовления боеприпасов Украине, — FT

Боеприпасы

В Европе растет дефицит взрывчатых веществ, необходимых для изготовления большего количества боеприпасов Украине. Наращивание производства снарядов может занять около трех лет.

Об этом сообщает Financial Times.

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Чиновники и производители рассказали, что дефицит пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила привел к тому, что промышленность не может быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины.

"Фундаментальная проблема состоит в том, что европейская оборонная промышленность не может производить военную продукцию в больших масштабах", — сказал немецкий чиновник.

По словам производителей, руководителей отрасли и официальных лиц ЕС, повышенный спрос может лишь подтолкнуть цены, которые уже подскочили на пятую часть за последний год.

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых боеприпасов большого калибра, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень легко, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья?", — отметил председатель Ассоциации промышленности обороны и безопасности Чехии Йиржи Гинек.

Представители оборонной промышленности подчеркнули, что у Европы есть ограниченные запасы взрывчатых веществ. У них растет дефицит пороха, тротила и нитроцеллюлозы.

Гинек сообщил, что за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы невозможно.

Чешский государственный производитель Explosia, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатки для заводов по производству боеприпасов, отметил, что его производство топливного топлива, используемого в 155-мм артиллерии, "работает на полную мощность".

Правительство Румынии заявляло, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве завода по производству пороха в стране.

Один из испанских производителей 155-мм артиллерии Fábrica Municiones de Granada (FMG) также работает на полную мощность. Он производит снаряды для торговой компании, которая продает их в Украину. Однако по словам генерального директора Антонио Каро, на расширение понадобилось 4-5 месяцев из-за трудностей с получением основных материалов и компонентов. Он рассказал, что стоимость основных материалов выросла вдвое, а в некоторых случаях и втрое.

Напомним, несколько стран Европейского союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.