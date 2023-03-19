У Європі зростає дефіцит вибухових речовин, які потрібні для виготовлення боєприпасів Україні, — FT

Боєприпаси

У Європі зростає дефіцит вибухових речовин, які потрібні для виготовлення більшої кількості боєприпасів Україні. Нарощення виробництва снарядів може зайняти близько трьох років.

Про це повідомляє Financial Times.

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Чиновники та виробники розповіли, що дефіцит пороху, пластичних вибухових речовин та тротилу призвів до того, що промисловість не може швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не може виробляти військову продукцію у великих масштабах", — сказав німецький чиновник.

За словами виробників, керівників галузі та офіційних осіб ЄС, підвищений попит може лише підштовхнути ціни, які вже підскочили на п’яту частину за останній рік.

"Дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких боєприпасів великого калібру, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже легко, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?", — зазначив голова Асоціації промисловості оборони та безпеки Чехії Їржі Гінек.

Представники оборонної промисловості наголосили, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин. У них зростає дефіцит пороху, тротилу та нітроцелюлози.

Гінек повідомив, що за короткий проміжок часу збільшити виробництво нітроцелюлози неможливо.

Чеський державний виробник Explosia, який є одним із найбільших у Європі постачальників вибухівки для заводів з виробництва боєприпасів, зазначив, що його виробництво паливного палива, яке використовується в 155-мм артилерії, "працює на повну потужність".

Уряд Румунії заявляв, що веде переговори з американськими та південнокорейськими компаніями про будівництво в країні заводу з виробництва пороху.

Один із іспанських виробників 155-мм артилерії Fábrica Municiones de Granada (FMG) також працює на повну потужність. Він виробляє снаряди для торгової компанії, яка продає їх в Україну. Однак за словами генерального директора Антоніо Каро, на розширення знадобилося 4-5 місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів. Він розповів, що вартість основних матеріалів зросла вдвічі, а в деяких випадках і втричі.

Нагадаємо, декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.