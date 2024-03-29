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В ISW оценили, сколько территорий Украины захватила Россия с октября 2023 года

29 марта 2024 07:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ISW оценили, сколько территорий Украины захватила Россия с октября 2023 года
Украинские военные в окопах. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Аналитики Института изучения войны оценили, что с начала активных штурмовых действий в октябре 2023 года российские оккупанты захватили уже 505 квадратных километров территории. Эксперты предполагают, что подобные темпы продвижения связаны с нехваткой военной помощи и оружия в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW указывают, что наиболее стремительное продвижение войск зафиксировано в период с 1 января по 28 марта 2024 года. За это время солдаты РФ захватили на 100 квадратных километров больше, чем в последние три месяца 2023 года. Аналитики считают, что это обусловлено нехваткой оружия в Украине и лучшей погодой зимой, чем осенью.

При этом в ISW подчеркнули, что столь стремительное продвижение не является показателем российского успеха на фронте. Однако следует отметить, что дефицит материально-технических средств в Украине сильно ограничивает ВСУ в их оборонных операциях, что, соответственно, позволяет оккупантам наступать. Это может привести к усложнению и нелинейным возможностям для захватчиков в достижении успехов на передовой.

Напомним, в издании The Economist написали, что РФ готовится к новому большому контрнаступлению на фронте. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны. СМИ назвало дату начала наступления.

Также мы писали, что Германия обновила список военной помощи для Украины. ВСУ получат новые беспилотники, танковые и артиллерийские снаряды и другую помощь.

война
российские войска
ВСУ
Украина
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Россия
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