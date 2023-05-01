В ISW объяснили, почему Путин не уволит Герасимова даже после успешного контрнаступления ВСУ

Нынешний командующий оккупационным контингентом в Украине Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

Владимир Путин своим подходом к формированию политических элит наносит ущерб российской армии. Но Путину нужна прежде всего лояльность, поэтому он не уволит Валерия Герасимова даже в случае успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Антиармейский стиль Путина

Аналитики Института напомнили, что фирменным стилем Владимира Путина является постоянная ротация с понижением тех или иных чиновников, но не исключением из системы власти.

Это делается для того, чтобы, с одной стороны, не дать кому-то набрать достаточно много власти и влияния, а с другой — заставить этого чиновника после понижения доказывать свою лояльность для возвращения вверх.

Таким же принципом Путин руководствуется и в отношении должностей в российской армии, в частности, оккупационного контингента в Украине.

Но, отметили в ISW, в условиях войны такой подход только мешает нормализовать процесс управления войсками, снижая их эффективность.

Какая фракция победит

По примеру политических элит, военное командование благодаря такой кадровой политике Путина разбилось на определенные враждующие между собой фракции.

На исход этой вражды, вероятно, повлияет ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины.

В зависимости от результатов контрнаступления та или иная часть военного командования получит преимущество и укрепит свои позиции в глазах российского диктатора.

Почему Герасимова не уволят

А вот командующего оккупационными войсками, по мнению аналитиков ISW, Путин не уволит даже в случае поражения во время контрнаступления украинской армии.

Во-первых, увольнение второго, после Сергея Шойгу, человека в Минобороны может нанести вред репутации как самому министерству, так и Кремлю.

Во-вторых, лояльный Герасимов не пытается взорвать личный авторитет Путина как лидера российской войны в Украине, так что такой персонаж его вполне устраивает.

Напомним, что Институт изучения войны объяснил, почему Путин назначил первого командующего оккупационным контингентом в апреле 2022 года.