В ISW объяснили, как весенний призыв может помешать путину на войне
Солдаты, набранные в срочную армию россии, уменьшат возможности для подготовки резервистов на войну. Кремль может прибегнуть к тем, кто сейчас завершает свою годовую срочную службу.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Путин не может рассчитывать на призывников
Аналитики Института изучения войны напомнили, что в течение весеннего призыва в вооруженные силы рф должно быть набрано 147 тысяч российских юношей. Обычно эта цифра составляла 134 тысячи.
Но новые призывники не смогут усилить военную мощь россии в краткосрочной перспективе, поскольку они должны пройти несколько месяцев, прежде чем их можно использовать в боевых действиях.
Вред от призыва
Кроме того, в ISW отметили, что сам по себе набор солдат на срочную службу представляет угрозу для российской армии.
Поскольку в россии ограничены возможности для военного обучения (даже с учетом использования белорусских полигонов), то обучение срочников неизбежно уменьшит аналогичный процесс для мобилизованных и "добровольцев", которых планируют привлечь к войне в Украине.
Выход для кремля
Вероятным решением этой проблемы, предполагают эксперты Института изучения войны, может стать использование призывников весны-2022.
Этих солдат, которые заканчивают свою годовую срочную службу, могут заставить подписывать военные контракты — их можно отправить в Украину на фронт фактически без дополнительной подготовки.
Но, отмечает ISW, непонятно, насколько успешны такие усилия.
Напомним, по информации британской разведки, в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев".
Фото: из российских СМИ