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У ISW пояснили, як весняний призов може зашкодити путіну на війні

31 березня 2023 08:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Призов у російській федерації
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Солдати, набрані до строкової армії рф, зменшать можливості для підготовки резервістів на війну. Кремль може вдатися до примусу щодо тих, хто зараз завершує свою річну строкову службу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що протягом весняного призову до збройних сил рф має бути набрано 147 тисяч російських юнаків. Зазвичай ця цифра становила 134 тисячі. 

Але нові призовники не зможуть посилити військову потужність рф у короткостроковій перспективі, оскільки вони мають пройти кількамісячне навчання, перш ніж їх можна бути використовувати у бойових діях.

Шкода від призову

Крім того, у ISW зазначили, що сам по собі набір солдатів на строкову службу є загрозою для російської армії.

Оскільки у рф обмежені можливості для військового навчання (навіть з урахуванням використання білоруських полігонів), то навчання строковиків неминуче зменшить аналогічний процес для мобілізованих та "добровольців", яких планують залучити до війни в Україні.

Вихід для кремля

Імовірним вирішенням цієї проблеми, припускають експерти Інституту вивчення війни, може стати використання призовників весни-2022.

Цих солдатів, які саме закінчують свою річну строкову службу, можуть примусити підписувати військові контракти — бо їх можна відправити до України на фронт фактично без додаткової підготовки.

Але, зазначає ISW, незрозуміло, наскільки успішними будуть такі зусилля.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, у росії влада планує приховати черговий етап мобілізації, назвавши його "вербуванням добровольців".

Фото: з російських ЗМІ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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