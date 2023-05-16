В ISW объяснили, зачем Пригожин хотел сдать украинцам позиции войск РФ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

СМИ сообщили о переговорах Евгения Пригожина с ГУР Минобороны Украины. В Кремле публично опровергли возможность таких переговоров, но готовятся дискредитировать владельца ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Предложение Пригожина

В Институте напомнили о статье на The Washington Post, в которой говорилось о переговорах владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с украинской стороной.

По информации американского издания, Пригожин обещал украинцам раскрыть местонахождение российских позиций в обмен на сдачу Бахмута.

Главное управление разведки, отметили в The Washington Post, не согласилось на сотрудничество с Евгением Пригожиным, потому что подозревало, что эти переговоры проходили под контролем Кремля.

Реакция в России

Сам Евгений Пригожин пытался опровергнуть эту информацию, комментируя ее в саркастическом ключе — мол, он с Будановым до сих пор находится в Африке, где ведет переговоры.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг эти обвинения, назвав их "мистификацией". Российские военкоры также не признали эти переговоры.

Зачем это Пригожину

Аналитики Института подчеркнули, что таким образом Евгений Пригожин пытался отчитаться Владимиру Путину о взятии Бахмута и таким образом завоевать расположение кремлевского диктатора.

Вместе с тем Кремль теперь может использовать эту информацию для дискредитации Пригожина как предателя России. Более того, по данным некоторых СМИ, российское руководство готовит подобную спецоперацию против владельца ЧВК "Вагнер".

Напомним, что на днях владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. По словам Пригожина, визит должен состояться из-за "сложной оперативной ситуации".